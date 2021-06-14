Макей: «западные говорящие головы» готовы действовать любыми методами для достижения своих целей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что Запад готов к любым действиям для достижения своих целей. Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ.

«Сейчас западные «говорящие головы» договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей они готовы действовать любыми способами и методами», – сказал Макей, добавив, что это «не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, не только шантаж и запугивание», но и «теракты, что было в Беларуси, восемь случаев за шесть месяцев прошлого года, это и попытка переворота, это и война».

По словам Макея, Гершман говорил о том, что идет активная работа с Беларусью, с профсоюзами, называемыми независимыми СМИ, рабочими коллективами и неправительственными организациями. «Мы работаем в Витебске, Гродно, Могилеве», - цитирует слова Гершмена глава белорусского МИД.

Макей отмечает, что названия городов Беларуси произносились «прекрасно», значит, «что давно, уверенно работают и знают, что представляют из себя те или иные места». Также, как заявил министр, «сотрудница фонда, по-моему, госпожа Аганесова, сказала, что «мы более 20 лет работаем с некоммерческими организациями Беларуси и именно наши тесные отношения или доброжелательные отношения с этими организациями определенно привели к тому, что мы наблюдали прошлым летом в Беларуси». Читай – к попытке государственного переворота».

Макей цитирует слова руководителя комитета по иностранным делам Сейма Литвы: «Сейчас мы, европейцы, будем действовать вместе с американцами. Нынешняя ситуация сложна, потому что пришла команда, которая больше напоминает рейгановскую команду, которая выступает за расширение НАТО в Украине и Грузии, которая будет добиваться нормальных выборов в Беларуси». И комментирует, что «опять-таки, будет добиваться государственного переворота».

По мнению главы белорусского МИД, Запад делает ошибки:

«Ошибка первая: вот эти говорящие головы даже не имеют ни возможности, ни способности видеть на шаг вперед. И второе: они рассматривают в одномерном измерении, не в многомерном».

При этом, как сказал Макей, западные политики не чувствуют свою ответственность, а под видом лозунгов о демократии «поощряют головорещов». «Блицкрига не получилось, поэтому надо в любом случае додавить, найти другие способы. “Пусть там белорусы страдают, меня не интересуют эти невинные люди”», - резюмирует Владимир Макей.

Ранее

10 июня Европарламент принял резолюцию, посвященную ситуации с Ryanair, в которой призывал Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси, ввести секторальные санкции, которые затронут торговлю нефтью и нефтепродуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность, временно отключить Беларусь от системы SWIFT и прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками.

На следующий день после опубликования резолюции стало известно, что четвертый пакет санкций будет введен против 71 граждана Беларуси и 7 организаций, близких к действующей власти. Под ограничения попадут судьи, прокуроры, силовики и представители режима.