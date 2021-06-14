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"Украэрорух": борт с Протасевичем не запрашивал посадку в Украине
14.06.2021 12:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Пилоты самолета, в котором находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, не запрашивали у Киева разрешения на посадку. Об этом сообщил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в интервью интернет-изданию "БизнесЦензор", опубликованном в понедельник.
Авиакомпания Ryanair выполняла транзитный рейс из Афин в Вильнюс над территорией Украины. По словам Ярмака, экипаж воздушного судна не отправлял украинским диспетчерам каких-либо сообщений о нестандартной ситуации на борту.
Готовы предоставить записи
Ярмак заверил, что "никаких запросов не поступало". "Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи – разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются", - заявил он.
По словам руководителя предприятия "Украэрорух", украинская сторона готова предоставить необходимую информацию в рамках расследования. Он также добавил, что аналогичные записи велись и на борту самолета.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту
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