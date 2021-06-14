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Лукашенко: война может вспыхнуть в любой момент

14.06.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

При посещении производственно-технического кластера «Устье», где делают ракеты и патроны, Александр Лукашенко напомнил о риске возможной войны, которая может «вспыхнуть в любой момент в любой точке».

Сегодня Лукашенко посетил производственно-технический кластер «Устье» в Оршанском районе Витебской области и ознакомился с производством ракет и боеприпасов, передает БЕЛТА.

Там он напомнил, что важно обучать население обращаться со стрелковым оружием.

Лукашенко побывал на участке, где выпускают три типа патронов – для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (двух видов) и для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39. Отмечается, что участок способен производить 20 млн патронов различных калибров в год.

В «Устье» есть также участок, где чистят и снова заряжают патроны, бывшие в употреблении. Такие операции производить экономически выгоднее, чем закупать новые патроны.

Лукашенко побывал и в цеху регламента и ремонта авиационных управляемых ракет. Он обратил особое внимание на необходимость локализации производства - чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», - заявил Лукашенко.

Напомним, о намерении расширить производства стрелкового оружия в Беларуси заявил Александр Лукашенко, принимая 8 июня с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и главу Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

Он считает, что стрелковое оружие должно быть в каждой семье, чтобы защищаться от нападения с Запада, которое может проиизойти в любой момент .

 
 
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При посещении производственно-технического кластера «Устье», где делают ракеты и патроны, Александр Лукашенко напомнил о риске возможной войны, которая может...
 
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