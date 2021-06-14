А. Лукашенко, посещая цех ремонта авиационных управляемых ракет: Самое главное - локализация

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Президент сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области. Александр Лукашенко посетил Оршанский район. Первая остановка - производственно-технический кластер "Устье" . Это один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Главе государства показали белорусские пистолеты и автоматы. Они прошли испытания в нашей армии и получили положительные отзывы. Оружием также остались довольны и зарубежные заказчики. Александр Лукашенко посетил цех регламента и ремонта авиационных управляемых ракет. Здесь Президент акцентирует внимание на необходимости локализовать производство. Важно изготавливать самим и внешнюю оболочку ракеты, и компоненты системы управления и наведения.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость локализации производства, чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения.



"Надо свое делать, основное", - сказал Президент. Необходимость этого, по его словам, диктуется нестабильностью обстановки в мире, постоянно возникающими вызовами и угрозами со стороны внешних сил.



"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - предупредил белорусский лидер.







Президент посетил авиаремонтный завод



Следующей остановкой в президентском маршруте стал Оршанский авиаремонтный завод в Болбасове. Это ведущее предприятие Беларуси по капремонту и модернизации вертолетов Ми. Александр Лукашенко ознакомился с его работой, а также с образцами авиатехники, ремонтом которой сейчас занимаются на предприятии. Речь также шла о дальнейшем развитии аэродрома Орша.



Еще больше подробностей в следующих выпусках.







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