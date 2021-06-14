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А. Лукашенко, посещая цех ремонта авиационных управляемых ракет: Самое главное - локализация
14.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области. Александр Лукашенко посетил Оршанский район. Первая остановка - производственно-технический
Глава государства обратил особое внимание на необходимость локализации производства, чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения.
"Надо свое делать, основное", - сказал Президент. Необходимость этого, по его словам, диктуется нестабильностью обстановки в мире, постоянно возникающими вызовами и угрозами со стороны внешних сил.
"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - предупредил белорусский лидер.
Президент посетил авиаремонтный завод
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