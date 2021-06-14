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Искать компромисс между США и РФ призывает Владимир Путин

14.06.2021 15:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC призвал искать компромисс между США и Россией.

"Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон", - цитирует телеканал российского лидера в обратном переводе с английского на русский.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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