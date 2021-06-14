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Блогер Роман Протасевич участвует в брифинге, организованном МИД Беларуси
14.06.2021 15:47 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 июня. На брифинге по актуальным вопросам для представителей СМИ, который организовало Министерство иностранных дел Беларуси в Национальном пресс-центре 14 июня, присутствует блогер Роман Протасевич.
Брифинг начался в 15.05. Помимо Протасевича в нем участвуют начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов, командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора и пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Мероприятие было анонсировано 10 июня. Основными темами станут развитие ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс, выезд из Беларуси отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича. "Запланирована демонстрация ряда ранее не публиковавшихся фактологических материалов", — говорилось в сообщении пресс-службы МИД.
На брифинг приглашен широкий круг журналистов, в том числе белорусских негосударственных и зарубежных СМИ, а также иностранные дипломаты.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 14 июня. На брифинге по актуальным вопросам для представителей СМИ, который организовало Министерство иностранных дел Беларуси в Национальном пресс-центре 14...
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