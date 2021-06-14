Блогер Роман Протасевич участвует в брифинге, организованном МИД Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 июня. На брифинге по актуальным вопросам для представителей СМИ, который организовало Министерство иностранных дел Беларуси в Национальном пресс-центре 14 июня, присутствует блогер Роман Протасевич.

Брифинг начался в 15.05. Помимо Протасевича в нем участвуют начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов, командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора и пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Мероприятие было анонсировано 10 июня. Основными темами станут развитие ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс, выезд из Беларуси отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича. "Запланирована демонстрация ряда ранее не публиковавшихся фактологических материалов", — говорилось в сообщении пресс-службы МИД.

На брифинг приглашен широкий круг журналистов, в том числе белорусских негосударственных и зарубежных СМИ, а также иностранные дипломаты.



23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо подняли истребитель МиГ-29.



Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.



Вскоре после этого в провластных телеграм-каналах появилось видео, где Сапега признает, что является администратором телеграм-канала, публиковавшего личные данные силовиков.



3 июня в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ вышло интервью с Протасевичем, в котором он заявил о признании вины по статье 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), рассказал о чате, где обсуждался план акций протеста, и назвал фамилии участников чата. Протасевич рассказал о конфликтах между оппозиционными штабами, об условиях жизни, квартирах и домах, в которых живут демократические лидеры, а также обтекаемо — о финансировании их деятельности и вовлеченности в это европейских государств.



Отец Протасевича уверен, что его сына заставили дать такое интервью. Он считает, что на Романа оказывалось давление, и не исключает использования психотропов.



Правозащитники признали Протасевича и Сапегу политическими заключенными.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блогер Роман Протасевич участвует в брифинге, организованном МИД Беларуси Минск, 14 июня. На брифинге по актуальным вопросам для представителей СМИ, который организовало Министерство иностранных дел Беларуси в Национальном пресс-центре 14...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.