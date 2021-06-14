Польша упростила выдачу виз белорусам

Распоряжение министра иностранных дел Польши, которое дает право министру иностранных дел Польши выдавать визы, вступило в силу 14 июня.

Документ предлагает список стран, граждане которых могут подавать заявления на получение визы главе МИД Польши. В настоящее время в перечне значится только Беларусь.

Теперь в МИД можно обращаться за рабочей и туристической визой. Сроки, в которые будет действовать постановление, пока неизвестны.

Распоряжение №993 от 28 мая 2021 г было опубликовано 31 мая и вступило в силу 14 июня.

Польша выдала белорусам более 1 мнл виз

О том, что Польша выдала более 1 миллиона виз гражданам Беларуси, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает Polskie Radio.

«Зачем мы это делаем? Чтобы белорусы понимали, что у них есть перспектива, могли почувствовать разницу: приехать в Польшу не только на учебу или работу, но также за покупками или в туристических целях. Лично я считаю, что существование перспективы и заметные отличия позволили белорусам найти себя и еще раз убедиться в том, как ведет себя их государство», - заявил Пшидач.

Для Польши важно, чтобы Беларусь была независима от России.