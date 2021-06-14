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Польша упростила выдачу виз белорусам
14.06.2021 16:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Распоряжение министра иностранных дел Польши, которое дает право министру иностранных дел Польши выдавать визы, вступило в силу 14 июня.
Документ
Теперь в МИД можно обращаться за рабочей и туристической визой. Сроки, в которые будет действовать постановление, пока неизвестны.
Распоряжение №993 от 28 мая 2021 г было опубликовано 31 мая и вступило в силу 14 июня.
Польша выдала белорусам более 1 мнл виз
О том, что Польша выдала более 1 миллиона виз гражданам Беларуси, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач,
«Зачем мы это делаем? Чтобы белорусы понимали, что у них есть перспектива, могли почувствовать разницу: приехать в Польшу не только на учебу или работу, но также за покупками или в туристических целях. Лично я считаю, что существование перспективы и заметные отличия позволили белорусам найти себя и еще раз убедиться в том, как ведет себя их государство», - заявил Пшидач.
Для Польши важно, чтобы Беларусь была независима от России.
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Распоряжение министра иностранных дел Польши, которое дает право министру иностранных дел Польши выдавать визы, вступило в силу 14 июня.
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