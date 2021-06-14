А. Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области

Источник материала: БT

От вопросов производства отечественного стрелкового оружия и боеприпасов до расширения наших возможностей по ремонту авиатехники. Сегодняшняя командировка Президента в Оршанский район Витебской области - с акцентом на новейшие технологии и оборону.

Первой точкой на маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - это один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов. Производственные мощности занимают лишь десятую часть территории. В течение ближайших лет планируется освоить всю площадь. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, "большая территория - излишество. Необходимо навести порядок на задействованных площадях (это, к слову, зона ответственности губернатора)". Президент также ознакомился с переработкой патронов, бывших в употреблении: там их чистят и снова заряжают. Это экономически выгоднее, чем закупка новых. Главе государства показали и наши отечественные пистолеты и автоматы. Они прошли испытания в белорусской армии, получили положительные отзывы. Оружием также остались довольны и зарубежные заказчики. Президент акцентирует внимание на необходимости локализации производства.

Президент: Самое главное - локализация

Глава государства обратил особое внимание на необходимость локализации производства - чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения.

"Надо свое делать, основное", - сказал Президент. Необходимость этого, по его словам, диктуется нестабильностью обстановки в мире, постоянно возникающими вызовами и угрозами со стороны внешних сил.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - предупредил белорусский лидер.

Нынешняя командировка - это продолжение разговора, начатого на минувшей неделе во Дворце Независимости о состоянии дел в ВПК. "Без самых высоких технологий невозможно создать современное оружие", - ранее отмечал глава государства. Развитие такого собственного производства преследует исключительно оборонные цели. Беларусь по-прежнему придерживается миролюбивой политики. Страна обязана в случае необходимости защитить себя и свой народ.







Следующей остановкой в президентском маршруте стал Оршанский авиаремонтный завод в Болбасово. Это ведущее предприятие Беларуси по капремонту и модернизации вертолетов Ми. Александр Лукашенко ознакомился с его работой, а также образцами авиатехники, ремонтом которой сейчас здесь занимаются. В 2023 году на заводе рассчитывают ввести в эксплуатацию новый цех. Это будет современное производство, которое позволит минимизировать закупки и создать новые рабочие места.

Аэродром в Орше готов принимать любые типы воздушных судов

Президенту рассказали, что проблем с загрузкой у завода сейчас нет. Этот год уже расписан. Традиционные рынки - Центральная и Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. Речь также шла о дальнейшем развитии аэродрома Орша. Здесь готовы принимать любые типы воздушных судов.





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