МИД Беларуси проводит брифинг по ситуации с Ryanair с участием Романа Протасевича

«Никакого перехвата и принудительного разворота от госграницы не было», как заявили белорусские власти на брифинге в Национальном пресс-центре по ситуации с рейсом Ryanair. В мероприятии участвует и задержанный Роман Протасевич.

Сегодня в Национальном пресс-центре собрались представители внешнеполитического ведомства, Минобороны, Минтранса, погранслужбы и Следственного комитета республики. В начале выступления пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз сообщил, что ведомство «нашло легальную возможность, чтобы Роман Протасевич присутствовал на сегодняшнем необычном брифинге».

По информации телеграм-канала DW, некоторые зарубежные дипломаты и журналист ВВС Джон Фишер покинули пресс-конференцию. Фишер объяснил, что не собирается принимать участие в мероприятии, поскольку Протасевич находится там под принуждением.

Выступление представителей белорусской власти

Авиационные власти Беларуси продемонстрировали карту с поминутной хронологией полета пассажирского лайнера, передает БЕЛТА.

В ходе пресс-конференции Минтранс продемонстрировал аудиозапись, на которой, по словам директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского, слышны «переговоры нашего руководителя полета с Вильнюсом».

На записи слышно, что «руководитель полета» спросил у Вильнюса о частоте для переговоров экипажа самолета Афины — Вильнюс с авиакомпанией Ryanair. В ответ услышать частоту литовской наземной службы. Следующий вопрос – уточнение, нужно ли связываться именно с компанией Ryanair, ответ белорусской стороны – утвердительный.

«Такой частоты как бы нет у нас, надо... могу узнать номер какой-нибудь... но как с самолетом связаться, не уверен, что есть вообще такая возможность как бы. Они должны сами знать, я так думаю, как связаться», - цитирует сообщение из Вильнюса Onliner.

Сикорский сказал, что белорусская сторона обращалась в Польшу и Ирландию для получения данных объективного контроля самолета.

«С просьбой предоставить данные объективного контроля мы 1 июня обратились в Польшу - страну регистрации воздушного судна и в Ирландию - страну-эксплуатанта воздушного судна. Ответа мы до сих пор не получили», - цитирует его слова БЕЛТА.

Командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси Игорь Голуб заявил, что белорусские власти неоднократно доказывали всем, кто хочет разобраться в ситуации, что «перехвата и принуждения гражданского самолета МиГом в небе Беларуси не было», а вот командир самолета «так и не дал комментарий по этому поводу, кстати. И не объяснил 12-минутное молчание в воздухе над Беларусью».

Во время брифинга Голуб продолжил обращаться к командиру рейса Ryanair с вопросами: почему тот не начал снижать самолет до входа в зону Вильнюса, не собирался ли он садится в Вильнюсе и почему за 2 минуты до входа в воздушное пространство Литвы принял решение на разворот.

«Диспетчером Национального аэропорта были даны рекомендации, а не приказ!», - восклицает белорусская сторона, подчеркивая, что командир ВС сознательно действовал по своему сценарию.

Слово Протасевича

Во время брифинга Роману Протасевичу был задан вопрос о следах, которые были на его руках во время интервью.

«Это следы от стяжек во время задержания. Даже в СИЗО я слышал очень много фейков о своем здоровье. Я прекрасно себя чувствую и нахожусь в прекрасном настроении. Обращаюсь к своим коллегам: друзья, со мной все в порядке, никто меня пальцем не трогает, не распространяйте слухи. Потому что настоящими заложниками этой ситуации стали Софья и мои родители в Польше», - сказал Протасевич, добавив, что его родителей сейчас используют, «они не знают, что делать».

«Более того, я хочу напрямую к ним обратиться: не переживайте», - продолжил задержанный.

Роман Протасевич отказался комментировать запросы от ЛНР для допроса, отметив, что все допросы ведутся через белорусский СК.

«Я не предатель и никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, чтобы искупить тот вред, который я нанес стране. Я очень боюсь умереть, не успев ничего сделать для людей. По этой причине я и пришел в журналистику», - резюмировал Протасевич.

Ранее

23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс) на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями.