Источник материала: БT

Свою рабочую неделю Президент начинает в регионах. Тема важная - развитие нашего военно-промышленного комплекса. Во Дворце Независимости эти вопросы обсуждали на прошлой неделе, сегодня разговор продолжили уже непосредственно на предприятиях ВПК.

В маршруте были производственно-технический кластер "Устье" и Оршанский авиаремонтный завод. Прежде давая поручения по развитию отечественного производства стрелкового оружия, Президент исходил из простого. Это вопрос национальной безопасности. Обеспечить себя всем необходимым, чтобы в любой момент быть способными защитить страну. Стрелковое оружие из этой серии. В последние годы последовательно продолжается разработка тех компетенций, в которых сильны отечественные специалисты.

Не ослабевает внимание к Оршанскому авиаремонтному заводу. Сегодня он работает с загрузкой. Подробности разговора в Витебской области у Натальи Бреус.

Один из самых закрытых объектов военпрома. Именно так говорят об этом производственно-техническом кластере в Оршанском районе, который был создан не так давно. Здесь делают то, в чем сильны отечественные специалисты, и воплощают в жизнь новые идеи. Прежде чем говорить о сути работы белорусских оружейников, общий взгляд и подход Президента на развитие кластера. Территория большая, под производство отдана пока только часть. Осваивайте с умом, советует глава государства.

О том, что делают, оружейники, понятное дело, рассказывать не привыкли. Их работа, как правило, под грифом "секретно". В кластере "Устье" модернизируют противотанковые и авиационные управляемые ракеты, налажено производство патронов и стрелкового оружия. 5 цехов отданы под это дело.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

За последние полтора года разработан ряд новинок и модификаций стрелкового оружия, в частности, пистолеты, автоматы. Часть из них уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Беларуси, часть новейших образцов проходит испытания в подразделениях ВС. До конца этого года планируется поставить на вооружение еще два изделия.











Это было поручением Президента - создать в стране собственное производство стрелкового оружия и боеприпасов. Логика простая: чтобы не зависеть от "заморского дяди" и всегда быть способными защитить себя. Это стало и новым этапом развития Вооруженных сил.

Александр Лукашенко смотрит, как работают в цехах, в том числе и тот, где модернизируют авиационные управляемые ракеты. Стоят такие прилично. И их новая жизнь - серьезная экономия. Подобные используют многие страны. Это перспективное направление. Так что неслучайно речь заходит о локализации.

Что же касается линейки стрелкового оружия, которое по силам отечественной оборонке, то она довольно широкая. От пистолетов и автоматов до снайперских винтовок и крупнокалиберных карабинов. Многие образцы тестировались в белорусской армии - отзывы положительные. Например, специалисты говорят, что отечественный автомат более надежный и не такой капризный, как иностранные модели.

Испытательный центр проводит тестирование белорусских боеприпасов

Оружие без боезапаса практически бесполезно. Импортное оборудование позволяет производить до нескольких тысяч патронов в час. Проверку на качество проходят в уникальном испытательном центре.

Не только винтовки и патроны, но и собственная оптика. Это тоже делают наши специалисты. Было доложено и о противотанковом вооружении. После модернизации ракеты для комплекса "Штурм" легче управляются. Бронеавтомобили модульного типа, роботизированные комплексы. Работу военпрома Президент оценит позитивно.







Будучи в Оршанском районе, Президент, конечно, не мог не заехать на авиаремонтный. Александр Лукашенко здесь не редкий гость. Были сложности у завода и финансовые, и с инвесторами. Пару лет назад к работе этого предприятия подошли принципиально. Мировой парк техники, которые обслуживает Оршанский завод, приличный. При грамотном подходе белорусские ремонтники способны удерживать и расширять свою нишу на рынке. Здесь сохранили школу мастеров, способных на классный апгрейд винтокрылых машин. Так что пустить на самотек ситуацию на предприятии было бы преступлением. Сейчас здесь не просто держатся - кипит большая стройка. Новый цех по ремонту деталей и узлов должен быть готов через год-два.

Павел Случак, гендиректор Оршанского авиаремонтного завода: Это будет новое современное производство. Это позволит нам минимизировать всю закупочную часть и создать новые рабочие места. Масштаб проекта вместе с оборудованием - примерно 32-35 миллионов белорусских рублей.





Проблем с загрузкой у Оршанского авиаремонтного завода сейчас нет. Хватает, чтобы работать без убытков. Традиционные рынки - на разных континентах.

Внимание к Орше не ослабнет. Много сделано для того, чтобы этот регион прибавлял в развитии. Рядом с авиаремонтным уже прорисован контур крупного логистического центра Bremino. Под боком аэродром, который способен принимать любые воздушные суда. То есть целенаправленно работают над созданием важного логистического хаба.

Когда каждый болеет за свое - Президент смотрит на эти места в комплексе. Такого подхода призывает придерживаться и местных управленцев.

Здесь все будет государственное, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Государственным завод будет, он расширяется. Аэродром - государственный. Делить тут нечего, все это государственное.

Смотреть за порядком на земле и производстве, привлекать специалистов, развивать предприятия не сбавляя темп - эти задачи для руководства предприятий и региона Александр Лукашенко не снимает. Главное - помнить, ради чего это затеяно: все усилия не ради бетона и железа, а ради тех людей, которые здесь живут и работают.





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