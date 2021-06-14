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Итоги саммита НАТО в Брюсселе

14.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

И если у Беларуси исключительно оборонительная риторика, то у НАТО отчетливо воинственная. Страны объединения обязались наращивать военные расходы, а также признали политику Китая "системным вызовом" для безопасности альянса.

Якобы официальный Пекин "создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере, а также в киберпространстве". И это может служить поводом для коллективного военного ответа. Еще из громких решений. НАТО впервые в своей истории согласовало план действий по защите климата. Так что отныне военный блок будет мотивировать свои учения и смягчением климатического кризиса. Впервые на саммите присутствовал Джо Байден в качестве президента США. Он удостоил личным вниманием глав стран Прибалтики. Участники этой встречи наперебой жаловались на угрозы и со стороны России, и со стороны Китая. Также стало известно, что Украине и Грузии рано рассчитывать на вступление в альянс. Пока они в статусе ожидающих у "открытых дверей".

США вооружают украинскую армию

Зато Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 150 миллионов долларов на укрепление безопасности Украины, докинув еще 25 миллионов к обещанной ранее сумме. Средства пойдут на поставки Киеву противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с беспилотниками, обеспечение связи. И сколько бы ни говорили в НАТО, что ресурсы блока не направлены против России, так называемое оборонное укрепление Украины говорит совершенно об обратном.



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И если у Беларуси исключительно оборонительная риторика, то у НАТО отчетливо воинственная. Страны объединения обязались наращивать военные расходы, а также...
 
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