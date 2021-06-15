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Умный и жесткий: Байден назвал Путина достойным соперником

15.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден оценил своего российского коллегу Владимира Путина в преддверии предстоящего в Женеве саммита.

"Я встречал Путина, он умный и жесткий. Я считаю, что он достойный соперник", — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц.

По словам американского лидера, на встрече в Женеве он намерен дать понять российскому президенту, что у стран есть сферы для сотрудничества.

"В областях, где у нас нет согласия, мы должны четко обозначить красные линии", - добавил он.

Байден сказал, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией, но ответит, если Россия будет "продолжать свою злонамеренную активность".

Он также сообщил, встреча с российским коллегой "соответствует" моменту, и ее поддержали лидеры других стран.

При этом Байден заявил, что "в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником".

Главное - не засни: Трамп дал советы Байдену перед встречей с Путиным >>

По данным СМИ, в преддверии встречи с Путиным Байден встретился с группой экспертов по России, в том числе работавших при бывшем президенте США Дональде Трампе. Некоторые предложили ему искать больше возможностей для взаимодействия с Россией - "от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей", другие - выступили за жесткий курс при любой возможности.

Встреча в Женеве

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 16 июня в Швейцарии. Фиксированной повестки на них нет, однако сообщалось, что лидеры обсудят тему безопасности, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию и вопросы экологического характера. В числе тем также ситуация вокруг дипломатов РФ и США, а также - Беларусь, Украина, Иран, КНДР, Сирия, Афганистан.

По мнению ряда экспертов, белорусский вопрос, как и украинский, лидеры России и США могут обсуждать в контексте стабильности на границах и общей безопасности.

Известно, что совместной пресс-конференции по итогам переговоров глав государств не будет, однако как Путин, так и Байден планируют по отдельности пообщаться с прессой.

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Теги: Минск
 
 
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Встреча глав государств ожидается в Женеве 16 июня - совместной пресс-конференции по ее итогами не планируется.
 
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