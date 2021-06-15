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Президенту показали белорусское оружие и боеприпасы

15.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

От вопросов производства отечественного стрелкового оружия и боеприпасов  до расширения возможностей по ремонту авиатехники. Эти темы стали основными во время рабочей поездки Президента в Витебскую область.

Александр Лукашенко накануне посетил Оршанский район. В производственно-техническом кластере "Устье" главе государства показали отечественные пистолеты и автоматы. Они прошли испытания  в белорусской армии,  отзывы - положительные. Продукцией также довольны и зарубежные заказчики. Здесь освоен и выпуск патронов трех типов для гражданского оружия. В будущем намерены производить и для боевого. Также Президент побывал в цехе регламента и ремонта авиационных управляемых ракет, где акцентировал внимание на необходимости локализации. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Локализацию надо здесь разворачивать. И это самое главное. Даже не новые виды, а именно локализация, поэтому вот это важнейшие вопросы. Локализацию и особенно электронику эту всю надо делать. Надо свое делать, основное. Я же говорил, почему я уцепился за боеприпасы и стрелковое оружие. Ты же военный человек, понимаешь. Ну, кто гарантирует, что мы не будем воевать. Ни ты, ни я не можем гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке. Не дай бог у нас. Территориальную оборону создали, ее надо вооружать. Поэтому вот в чем был смысл - чтобы мы создали производство боеприпасов. Автомат купим, он будет у нас, у нас море, тысячи автоматического оружия, а боеприпасы - расходный материал. И его надо иметь.

Президенту показали белорусское оружие и боеприпасы

На Оршанском авиаремонтном заводе в Болбасове Александр Лукашенко затронул вопрос строительства нового цеха. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Это будет современное производство, которое позволит минимизировать закупки и создать новые рабочие места. Речь также шла о дальнейшем развитии аэродрома Орша. Здесь готовы принимать любые типы воздушных судов. 


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От вопросов производства отечественного стрелкового оружия и боеприпасов  до расширения возможностей по ремонту авиатехники. Эти темы стали основными во время...
 
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