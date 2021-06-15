Был запрос из Минска: в МВД РФ объяснили, почему Тихановская пропала из базы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц после запроса из Беларуси, сообщили в МВД РФ.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк – Sputnik) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска", – говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости .

Ведомство рекомендовало по этому вопросу обратиться в правоохранительные органы Беларуси.

последует