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Был запрос из Минска: в МВД РФ объяснили, почему Тихановская пропала из базы
15.06.2021 11:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц после запроса из Беларуси, сообщили в МВД РФ.
"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк – Sputnik) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска", – говорится в ответе ведомства на запрос
Ведомство рекомендовало по этому вопросу обратиться в правоохранительные органы Беларуси.
последует
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Оппозиционного белорусского политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц.
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