ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Был запрос из Минска: в МВД РФ объяснили, почему Тихановская пропала из базы

15.06.2021 11:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц после запроса из Беларуси, сообщили в МВД РФ.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк – Sputnik) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска", – говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Ведомство рекомендовало по этому вопросу обратиться в правоохранительные органы Беларуси.

последует

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционного белорусского политика и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президенту показали белорусское оружие и боеприпасы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by