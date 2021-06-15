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Шейман официально покинул должность управляющего делами президента

15.06.2021 13:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июня – Sputnik. Виктор Шейман освобожден от должности в соответствии со статьей 84 Конституции в связи с выходом в отставку, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее Лукашенко рассказал, что управляющий делами президента неоднократно писал рапорт, но он его не рассматривал.

В итоге Лукашенко все же принял отставку управделами главы государства Виктора Шеймана, об этом стало известно в пятницу, 11 июня.

Кто такой Шейман

Виктор Шейман начинал службу в Афганистане и за свою карьеру дослужился до генерал-полковника. При этом в республике в таком звании есть еще всего один человек.

"Последний из могикан", – констатировал Лукашенко. 

После чего глава государства с сожалением согласился с отставкой своего соратника, сказав, что в курсе его семейной ситуации, но попросил не уходить далеко.

"И вообще не отходить от государства и подставить плечо там, где это будет нужно, как ты всегда это делал", – особо отметил глава государства.

Что ждет Шеймана

Лукашенко пообещал уже летом предложить бывшему управляющему делами президента несколько вариантов новой работы, но пока взять на себя Кубу, Венесуэлу и Африку, пока дела не переданы правительству.

"У меня была практика там, где требовали надежных, как они говорили близких людей, мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Вот он больше занимался ближневосточным регионом. А ты открывал окно в эту Африку", - отметил заслуги Шеймана белорусский лидер. 

И еще раз попросил своего соратника далеко не уходить со словами: "видишь какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну".

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Теги: Минск
 
 
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Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управляющего делами президента Беларуси подписал Александр Лукашенко.
 
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