МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска

МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии

В ведомстве также рекомендовали обращаться по этому вопросу в белорусские правоохранительные органы

МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская исключена из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.

От этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории Российской Федерации на основании возбужденного уголовного дела. С 25 мая 2021 года информация об экс-кандидате в президенты в базе розыска МВД отсутствует.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска», - сказали в пресс-центре ведомства.

Там рекомендовали обращаться по данному вопросу в правоохранительные органы Беларуси и объяснили систему формирования базы. Она заключается в совместном размещении органами стран СНГ информации, представляющей оперативный интерес.