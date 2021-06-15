МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска

МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.

От этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В МВД также рекомендовали обращаться по этому вопросу в белорусские правоохранительные органы

объявили в межгосударственный розыск на территории Российской Федерации на основании возбужденного уголовного дела. С 25 мая 2021 года информация об экс-кандидате в президенты в базе розыска МВД отсутствует. Напомним, Светлану Тихановскуюв межгосударственный розыск на территории Российской Федерации на основании возбужденного уголовного дела. С 25 мая 2021 года информация об экс-кандидате в президенты в базе розыска МВД отсутствует.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска», - сказали в пресс-центре ведомства.

Там рекомендовали обращаться по данному вопросу в правоохранительные органы Беларуси и объяснили систему формирования базы. Она заключается в совместном размещении органами стран СНГ информации, представляющей оперативный интерес.

Светлана Тихановская на президентских выборах 2020 года в Беларуси была основным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко.

набрала 10,1%. Ее муж, Сергей Тихановский, который готовился подавать документы в ЦИК, был задержан. После этого она сама стала кандидатом в президенты и вскоре была выслана из страны белорусскими властями. По данным ЦИК, она10,1%.

По мнению многих стран Евросоюза, выборы в Беларуси были несправедливыми. В стране начались массовые протесты.