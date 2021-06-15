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МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска
15.06.2021 14:19 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.
От этом
Напомним, Светлану Тихановскую
«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска», - сказали в пресс-центре ведомства.
Там рекомендовали обращаться по данному вопросу в правоохранительные органы Беларуси и объяснили систему формирования базы. Она заключается в совместном размещении органами стран СНГ информации, представляющей оперативный интерес.
Светлана Тихановская на президентских выборах 2020 года в Беларуси была основным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко.
Ее муж, Сергей Тихановский, который готовился подавать документы в ЦИК, был задержан. После этого она сама стала кандидатом в президенты и вскоре была выслана из страны белорусскими властями. По данным ЦИК, она
По мнению многих стран Евросоюза, выборы в Беларуси были несправедливыми. В стране начались массовые протесты.
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МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских...
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