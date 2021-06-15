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А. Лукашенко посещая Оршанский мясокомбинат: Подходить к модернизации необходимо разумно и по-хозяйски
15.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Развитие мясоперерабатывающей отрасли сегодня - одна из тем рабочей поездки Президента по Витебской области. Утром разговор состоялся на Оршанском мясоконсервном комбинате, который имеет стратегическое значение для региона.
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А. Лукашенко посещая Оршанский мясокомбинат: Подходить к модернизации необходимо разумно и по-хозяйски
Развитие мясоперерабатывающей отрасли сегодня - одна из тем рабочей поездки Президента по Витебской области. Утром разговор состоялся на Оршанском...
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