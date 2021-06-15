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Президент раскритиковал сроки строительства нового цеха Оршанского мясокомбината

15.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясокомбинате и принял решение о смене руководителя предприятия, поскольку оно имеет стратегическое значение для региона. Ориентировано на переработку местного сырья от современных животноводческих комплексов, которые растут вместе с активным развитием Оршанского района. По плану здесь должен появиться масштабный комплекс с высокой степенью переработки сырья. Однако объект готов лишь на 83 %. Вместо заявленной сдачи летом, завершить строительство планируют только в ноябре. Президент поручил заняться ценами на строительство. Губернатору и вице-премьеру Александру Субботину поручено контролировать проведение административных процедур, в том числе принятие решений по тендерам.

Президент ждет результатов от масштабной работы по Оршанскому району. Напомним, программой до 2023 года выделено 18 направлений комплексного развития. Среди них - промышленность, АПК, транзит и логистика, умный город и многое другое. Все подробности - в наших следующих информационных выпусках.


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Президент раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясокомбинате и принял решение о смене руководителя предприятия, поскольку оно имеет...
 
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