Президент раскритиковал сроки строительства нового цеха Оршанского мясокомбината

Источник материала: БT

Президент раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясокомбинате и принял решение о смене руководителя предприятия, поскольку оно имеет стратегическое значение для региона. Ориентировано на переработку местного сырья от современных животноводческих комплексов, которые растут вместе с активным развитием Оршанского района. По плану здесь должен появиться масштабный комплекс с высокой степенью переработки сырья. Однако объект готов лишь на 83 %. Вместо заявленной сдачи летом, завершить строительство планируют только в ноябре. Президент поручил заняться ценами на строительство. Губернатору и вице-премьеру Александру Субботину поручено контролировать проведение административных процедур, в том числе принятие решений по тендерам.

Президент ждет результатов от масштабной работы по Оршанскому району. Напомним, программой до 2023 года выделено 18 направлений комплексного развития. Среди них - промышленность, АПК, транзит и логистика, умный город и многое другое. Все подробности - в наших следующих информационных выпусках.





Читайте также: