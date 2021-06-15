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Производства в Оршанском районе - в центре внимания главы государства

15.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие мясоперерабатывающей отрасли сегодня одна из тем рабочей поездки Президента по Витебской области. Глава государства посетил Оршанский мясоконсервный комбинат, который имеет стратегическое значение для региона.

Предприятие ориентировано на переработку местного сырья от современных животноводческих комплексов, которые появились с активным развитием Оршанского района. Посещая комбинат три года назад, глава государства раскритиковал их хозяйственную деятельность и поручил не просто навести порядок, а создать один из лучших в стране мясокомбинатов. По мере воплощения эта идея переросла в план строительства масштабного комплекса с высокой степенью переработки сырья. Объект готов на 83 % - завершить строительство планируется в ноябре. Его стоимость - 106 миллионов рублей. Подходить к модернизации разумно и по-хозяйски - главный критерий, озвученный Президентом. Все подробности - в наших выпусках.


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Развитие мясоперерабатывающей отрасли сегодня одна из тем рабочей поездки Президента по Витебской области. Глава государства посетил Оршанский мясоконсервный...
 
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