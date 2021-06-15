Александр Лукашенко поздравил Педро Кастильо с избранием президентом Перу

Источник материала: БT

В Перу выбрали нового президента. Им стал представитель леворадикальной партии Педро Кастильо. Он заручился поддержкой более 50 % избирателей, обойдя ближайшего противника меньше чем на процент. Новоизбранного лидера поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, Минск заинтересован в активизации политического диалога с Перу на основе понимания и взаимного уважения. А вопрос усиления торгово-экономических и гуманитарных связей остается важным пунктом в двусторонней повестке.

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