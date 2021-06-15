|
Глава Ryanair рассказал, когда опубликуют доклад по борту Афины – Вильнюс
15.06.2021 15:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Все факты, касающиеся инцидента, будут опубликованы в докладе Международной организации гражданской авиации в ближайшие две недели, заявил О'Лири, выступая на заседании комитета по транспорту палаты общин британского парламента во вторник.
Когда и почему развернули самолет
По его словам, компания и экипаж руководствуются правилами Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И действуют в первую очередь в интересах безопасности пассажиров. Именно поэтому после получения сигнала о возможном взрыве у экипажа не было оснований не доверять этой информации.
"Это будет беспрецедентно, если служба безопасности или государственное агентство сфабриковало сообщение об угрозе, чтобы развернуть самолет", – сообщил О'Лири.
Также исполнительный директор Ryanair не подтвердил сообщения, что письмо об угрозе взрыва самолета поступило уже после его разворота в аэропорт Минска.
"Были спекуляции в СМИ о том, что письмо об угрозе взрыва поступило на почтовый ящик спустя полчаса после того, как диспетчерская служба впервые связалась с экипажем самолета. Я пока не могу подтвердить эти сообщения. Это станет ясно после публикации доклада Международной организации гражданской авиации", – отметил О'Лири.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана
В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и
© Sputnik
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.
Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Ryanair нет данных, что угроза взрыва самолета поступила после разворота на Минск, заявил исполнительный директор компании Mайкл О'Лири.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)