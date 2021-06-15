Глава Ryanair рассказал, когда опубликуют доклад по борту Афины – Вильнюс

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Все факты, касающиеся инцидента, будут опубликованы в докладе Международной организации гражданской авиации в ближайшие две недели, заявил О'Лири, выступая на заседании комитета по транспорту палаты общин британского парламента во вторник.

Когда и почему развернули самолет

По его словам, компания и экипаж руководствуются правилами Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И действуют в первую очередь в интересах безопасности пассажиров. Именно поэтому после получения сигнала о возможном взрыве у экипажа не было оснований не доверять этой информации.

"Это будет беспрецедентно, если служба безопасности или государственное агентство сфабриковало сообщение об угрозе, чтобы развернуть самолет", – сообщил О'Лири.

Также исполнительный директор Ryanair не подтвердил сообщения, что письмо об угрозе взрыва самолета поступило уже после его разворота в аэропорт Минска.

"Были спекуляции в СМИ о том, что письмо об угрозе взрыва поступило на почтовый ящик спустя полчаса после того, как диспетчерская служба впервые связалась с экипажем самолета. Я пока не могу подтвердить эти сообщения. Это станет ясно после публикации доклада Международной организации гражданской авиации", – отметил О'Лири.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега .

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

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