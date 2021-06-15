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Доклад ICAO по инциденту с бортом Ryanair будет готов до конца июня
15.06.2021 16:51 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Чтобы подготовить и предоставить доклад о ситуации с самолетом, вынужденно посаженным в минском аэропорту 23 мая, понадобится примерно две недели.
Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня,
«Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям, - сказал он. - Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO».
Основные тезисы из речи главы компании Ryanair:
По словам О'Лири, пилот самолета дал команду на посадку в Минске, потому что «не мог поступить иначе» после сигнала от белорусских властей о «минировании».
Ранее
Напомним, для обсуждения инцидента 14 июня в Минске
По информации телеграм-канала DW, некоторые зарубежные дипломаты и журналист ВВС Джон Фишер
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно
Позже стало известно, что команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. Инцидент
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Чтобы подготовить и предоставить доклад о ситуации с самолетом, вынужденно посаженным в минском аэропорту 23 мая, понадобится примерно две недели.
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