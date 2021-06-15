Доклад ICAO по инциденту с бортом Ryanair будет готов до конца июня

Чтобы подготовить и предоставить доклад о ситуации с самолетом, вынужденно посаженным в минском аэропорту 23 мая, понадобится примерно две недели.

Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня, передает издание The Irish Times.

«Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям, - сказал он. - Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO».

Основные тезисы из речи главы компании Ryanair:

отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;

белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;

капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;

на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;

после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.

По словам О'Лири, пилот самолета дал команду на посадку в Минске, потому что «не мог поступить иначе» после сигнала от белорусских властей о «минировании».

Ранее

Напомним, для обсуждения инцидента 14 июня в Минске собирались представители внешнеполитического ведомства, Минобороны, Минтранса, погранслужбы и СК. В мероприятии участвовал и задержанный Роман Протасевич.

По информации телеграм-канала DW, некоторые зарубежные дипломаты и журналист ВВС Джон Фишер покинули пресс-конференцию. Фишер объяснил, что не собирается принимать участие в мероприятии, поскольку Протасевич находится там под принуждением.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно задержан правоохранителями.