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Доклад ICAO по инциденту с бортом Ryanair будет готов до конца июня

15.06.2021 16:51 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чтобы подготовить и предоставить доклад о ситуации с самолетом, вынужденно посаженным в минском аэропорту 23 мая, понадобится примерно две недели.

Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня, передает издание The Irish Times.

«Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям, - сказал он. - Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO».

Основные тезисы из речи главы компании Ryanair:

  • отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;
  • белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;
  • капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;
  • на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;
  • после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.

По словам О'Лири, пилот самолета дал команду на посадку в Минске, потому что «не мог поступить иначе» после сигнала от белорусских властей о «минировании».

Ранее

Напомним, для обсуждения инцидента 14 июня в Минске собирались представители внешнеполитического ведомства, Минобороны, Минтранса, погранслужбы и СК. В мероприятии участвовал и задержанный Роман Протасевич.

По информации телеграм-канала DW, некоторые зарубежные дипломаты и журналист ВВС Джон Фишер покинули пресс-конференцию. Фишер объяснил, что не собирается принимать участие в мероприятии, поскольку Протасевич находится там под принуждением.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно задержан правоохранителями.

Позже стало известно, что команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. Инцидент перерос в международный скандал. Белорусская авиакомпания "Белавиа" была вынуждена отменить полеты в 8 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы подготовить и предоставить доклад о ситуации с самолетом, вынужденно посаженным в минском аэропорту 23 мая, понадобится примерно две недели.
 
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