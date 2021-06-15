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Всем безлимит: МТС раздает бонусы новым и действующим абонентам
15.06.2021 17:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС приготовил бонусы новым и действующим абонентам в рамках акции «Всем безлимит!». Предложение включает безлимит на звонки и интернет, а также скидку на ежемесячную плату для новичков. Присоединиться к акции можно по 16 августа 2021 года.
Новые абоненты, подключившись на тарифы «Супер», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25» или «Супер max 50» первые 90 дней получат скидку на абонплату. Также в рамках акции пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца.
Подключившись на «Безлимитище+», кроме безлимитного интернета, входящего в пакет тарифа, новичкам предоставляется неограниченное число звонков в течение 3-х месяцев — во все сети страны. Абонентская плата в рамках акции первые 90 дней составит 9,50 рубля.
Принять участие в акции «
Сменить тарифный план можно с помощью приложения «
Подробнее об акции для новых и действующих абонентов —
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МТС приготовил бонусы новым и действующим абонентам в рамках акции «Всем безлимит!». Предложение включает безлимит на звонки и интернет, а также скидку на...
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