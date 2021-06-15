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Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока 2"
15.06.2021 18:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сейм Польши принял резолюцию, направленную против строительства газопровода "Северный поток 2".
"Сейм Польши в знак солидарности с соседями из Центральной Европы призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве союзника по НАТО и партнера в ЕС для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток 2", – говорится в принятой резолюции.
Польские депутаты свой призыв обосновали уважением "к ценностям, на которых основан ЕС", а также солидарностью с Украиной.
Кроме того, сейм призвал США расширять и поддерживать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода.
Строительство "Северного потока – 2"
Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.
В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.
Ранее немецкие экологи
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Сейм призвал США расширять и поддерживать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода.
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