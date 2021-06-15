Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Сейм Польши принял резолюцию, направленную против строительства газопровода "Северный поток 2".

"Сейм Польши в знак солидарности с соседями из Центральной Европы призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве союзника по НАТО и партнера в ЕС для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток 2", – говорится в принятой резолюции.

Польские депутаты свой призыв обосновали уважением "к ценностям, на которых основан ЕС", а также солидарностью с Украиной.

Кроме того, сейм призвал США расширять и поддерживать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода.

Строительство "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Активисты утверждали, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. Работы продолжились в конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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