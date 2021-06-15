ЕС в среду согласует четвертый пакет санкций против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Члены комитета постоянных представителей стран Евросоюза в среду 16 июня согласуют четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, следует из программы его работы на этот день.

Как ожидается, структура, в которую входят 27 представителей государств ЕС, примут решение о введении новых ограничительных мер из-за ситуации в республике.

Новый пакет санкций вступит в силу после того, как его утвердит Совет ЕС. Это может произойти уже 21 июня – на заседании руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, которое пройдет в Брюсселе.

Новый четвертый пакет санкций

Европарламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси во время июньской пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция призывает ЕС к введению против официального Минска новых санкций – как экономических, так и персональных, а также к временному отключению Беларуси от системы платежной системы SWIFT.

Санкции могут также затронуть торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Призывается прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитных линий международных банков для дочерних банков в Беларуси.

В санкционный перечень евродепутаты призывают включить ответственных за посадку борта Ryanair в Минске.

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В общей сложности в ограничительных списках – 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания).

Беларусь ввела зеркальные меры против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер – приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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