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Проект закона о защите суверенитета поступил в парламент
16.06.2021 11:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Палате представителей Национального собрания предстоит рассмотреть изменения в закон, касающийся защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси, сообщили в парламенте.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сегодня в Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", – сообщили Sputnik в среду в нижней палате.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".
Данный документ подготовлен с учетом предписаний декрета президента от 9 мая № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".
В парламенте не уточнили, когда в первом чтении начнут рассматривать данный проект закона. До закрытия весенней сессии осталось десять дней: 25 июня в Овальном зале правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов, и состоится закрытие сессии.
Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года
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В основу законопроекта, которым вносятся изменения в три закона, положен декрет главы государства, подписанный 9 мая.
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