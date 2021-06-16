Сегодня послы 27 стран ЕС примут четвертый пакет санкций против Беларуси

Постоянные представители 27 стран ЕС сегодня согласуют четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима. Об этом говорится в обновленной версии повестки Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР), передает «Интерфакс-запад».

Сегодня, 16 июня, 27 стран примут исполнительное решение и постановление Совета относительно санкций «в связи с ситуацией в Беларуси». Отмечается, что утверждение мер состоится без предварительного обсуждения.

Однако ограничения вступят в силу только после их утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза. Утвердить санкции Совет сможет уже 21 июня в Брюсселе во время заседания руководителей внешнеполитических ведомств.

О санкциях

23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс) на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали незамедлительно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. 4 июня послы ЕС приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза.

10 июня Европарламент принял резолюцию, посвященную ситуации с Ryanair, в которой призывал Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси, ввести секторальные санкции, которые затронут торговлю нефтью и нефтепродуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность, временно отключить Беларусь от системы SWIFT и прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками.

На следующий день после опубликования резолюции стало известно, что четвертый пакет санкций будет введен против 71 граждана Беларуси и 7 организаций, близких к действующей власти. Под ограничения попадут судьи, прокуроры, силовики и представители режима.