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Сегодня послы 27 стран ЕС примут четвертый пакет санкций против Беларуси
16.06.2021 09:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Постоянные представители 27 стран ЕС сегодня согласуют четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима. Об этом говорится в обновленной версии повестки Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР),
Сегодня, 16 июня, 27 стран примут исполнительное решение и постановление Совета относительно санкций «в связи с ситуацией в Беларуси». Отмечается, что утверждение мер состоится без предварительного обсуждения.
Однако ограничения вступят в силу только после их утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза. Утвердить санкции Совет сможет уже 21 июня в Брюсселе во время заседания руководителей внешнеполитических ведомств.
О санкциях
23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс) на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Протасевич
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На следующий день после опубликования резолюции
Четвертый санкционный пакет поддержали и лидеры «большой семерки», которые
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Постоянные представители 27 стран ЕС сегодня согласуют четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима.
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