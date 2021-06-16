А чего тянуть: Гайдукевич о принятии законопроекта о суверенитете Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Проект закона по вопросам о защите суверенитета и конституционного строя Беларуси Палата представителей Национального собрания успеет рассмотреть до закрытия сессии, считает депутат Олег Гайдукевич.

Проект закона "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" поступил в нижнюю палату парламента во вторник, туда его направило правительство.

"Я думаю, что успеем рассмотреть и принять до закрытия сессии. А чего тянуть? Проект закона готов, у нас до закрытия есть еще два заседания", - заявил Sputnik в среду заместитель председателя комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.

Как ранее сообщалось, законопроектом предусматривается внесение изменений в три закона "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Основой для проекта закона стал декрет президента от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Как следует из плана работы нижней палаты, 17 июня пройдет заседание сессии, а 25 июня состоится закрытие. До закрытия, в 10:00 в этот день состоится совместное заседание двух палаты белорусского парламента, во время которого правительство ответить на вопросы парламентариев. В этот день в Овальный зал придут вице-премьер Анатолий Сивак, который курирует в правительстве вопросы экономического блока, а также профильные министры.

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