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В Кремле заявили о возможности переговоров Путина и Байдена с глазу на глаз
16.06.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден переговорят с глазу на глаз, если посчитают нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча Путин и Байден пройдет в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном, которые прервутся на небольшой перерыв.
Накануне встречи у официального представителя Кремля поинтересовались, почему в рамках саммита не запланированы переговоры "один на один" и не говорит ли это о неготовности хозяина Белого дома встретиться в таком формате с Путиным.
"Нет, никоим образом не говорит. Это предлагаемый формат. Собственно, они начнут с общения - два президента, министр иностранных дел Лавров и госсекретарь. Но главы государств они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз", - заявил Песков в эфире Первого канала.
Песков уточнил, что переговоры глав государств рассчитана на 4-5 часов с учетом перерывов.
"Время также для президентов никто не фиксирует, это будет абсолютно их выбор, и главное - вопрос целесообразности. Повестка дня настолько обширна, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", - уточнил он.
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве в среду.
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