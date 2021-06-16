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А. Лукашенко в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны
16.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны, передает корреспондент
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны, передает корреспондент БелТА.
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