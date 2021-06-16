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Критика от Президента в Орше: смена руководителя на мясоконсервном комбинате, фабрику художественных изделий отдадут льнокомбинату

16.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Рабочая поездка Президента по Витебской области накануне принесла немало критики. Главу государства не удовлетворили темпы строительства цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате. Новому директору, а назначение случилось прямо на стройплощадке, предстоит оправдать ожидания и ввести в строй, фактически, новый завод.

Предприятие имеет стратегическое значение для региона. Ориентировано на переработку местного сырья от современных животноводческих комплексов, которые растут вместе с активным развитием Оршанского района. По плану здесь должен появиться масштабный комплекс с высокой степенью переработки сырья. Однако объект готов лишь на 83 %. Вместо заявленной сдачи летом - завершение стройки намечено только на ноябрь. Президент поручил заняться ценами на строительство, а также обеспечить контроль за проведением административных процедур, в том числе и по тендерам.

Фабрику художественных изделий отдадут льнокомбинату

Фабрику художественных изделий тем временем решено отдать с 1 августа льнокомбинату. Президент приехал на предприятие, чтобы определить, хороша ли идея создания здесь еще одного производства - по пошиву обуви. Есть инвестор. Но на фабрике не ожидали, что Александр Лукашенко пройдется по всем цехам. В итоге руководителям досталась критика. Поручение - в короткие сроки навести здесь порядок.


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Рабочая поездка Президента по Витебской области накануне принесла немало критики. Главу государства не удовлетворили темпы строительства цеха на Оршанском...
 
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