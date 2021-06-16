Лукашенко: нужно давать отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на годы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Только с помощью всенародной борьбы можно защитить свою землю, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Шклове, посвященной вопросам территориальной обороны.

По словам главы государства, в прошлом году белорусские власти ощутили на себе деструктивное информационное воздействие, экономическое и политическое давление. Все это шло с Запада, подчеркнул президент, и оказывало влияние на мировоззрение жителей республики.

Всенародная борьба

Александр Лукашенко считает, что некоторые из белорусов пошли "фактически на предательство собственного народа". "Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы", - заявил он.

После чего особо отметил, что "на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю".

Территориальной обороне быть

По мнению белорусского лидера, решение создать территориальную оборону, которое было принято 20 лет назад, оказалось целесообразным.

"Решение было объемное и, наверное, относительно недешевое. Я всегда переживал: надо делать, не надо. Сегодня мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать", - подчеркнул он.

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