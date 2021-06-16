|
Конституционный суд могут наделить правом проверять законность выборов
16.06.2021 11:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Конституционный суд Беларуси хотят наделить правом проверки законности результатов выборов и процесса импичмента президента, заявила заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович.
"Есть конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе как президента, так и парламента", - заявила Карпович.
По ее словам, предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов.
Карпович также сообщила, что предлагается уполномочить КС выносить заключение о конституционности процесса импичмента президента.
Институт конституционной жалобы
Кроме того, по словам Карпович, предлагается наделить граждан страны правом обратиться в Конституционный суд для проверки соблюдения Конституции во время судебного разбирательства.
"Предлагается наделить Конституционный суд полномочиями по жалобам граждан осуществлять проверку конституционности норм законов, примененных в конкретном судебном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты", - сказала спикер.
По словам Карпович, введение конституционной жалобы в Беларуси устанавливает прямой доступ граждан к конституционному правосудию,
Следующее заседание Конституционной комиссии пройдет 30 июня, так как предложения граждан, связанные с введением института присяжных заседаний вызвали широкую дискуссию и нуждаются в дополнительной проработке.
7 июля пройдет обсуждение итогового текста изменений в Конституцию, а заключительное заседание Конституционной комиссии намечено на 21 июля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, предлагается уполномочить Конституционный суд выносить заключение о легитимности процесса импичмента президента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)