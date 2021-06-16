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Конституционный суд могут наделить правом проверять законность выборов

16.06.2021 11:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Конституционный суд Беларуси хотят наделить правом проверки законности результатов выборов и процесса импичмента президента, заявила заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович.

"Есть конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе как президента, так и парламента", - заявила Карпович.

По ее словам, предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов.

Карпович также сообщила, что предлагается уполномочить КС выносить заключение о конституционности процесса импичмента президента.

Институт конституционной жалобы

Кроме того, по словам Карпович, предлагается наделить граждан страны правом обратиться в Конституционный суд для проверки соблюдения Конституции во время судебного разбирательства.

"Предлагается наделить Конституционный суд полномочиями по жалобам граждан осуществлять проверку конституционности норм законов, примененных в конкретном судебном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты", - сказала спикер.

По словам Карпович, введение конституционной жалобы в Беларуси устанавливает прямой доступ граждан к конституционному правосудию,
"Конституционная жалоба является наиболее распространенной формой защиты конституционных прав и свобод граждан. Все страны постсоветского пространства и большинство европейских государств имеют институт конституционной жалобы граждан", - отметила Карпович.

Следующее заседание Конституционной комиссии пройдет 30 июня, так как предложения граждан, связанные с введением института присяжных заседаний вызвали широкую дискуссию и нуждаются в дополнительной проработке.

7 июля пройдет обсуждение итогового текста изменений в Конституцию, а заключительное заседание Конституционной комиссии намечено на 21 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Кроме того, предлагается уполномочить Конституционный суд выносить заключение о легитимности процесса импичмента президента.
 
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