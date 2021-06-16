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Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в видеорежиме
16.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня состоится заседание 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи в залах Палаты представителей Национального собрания и Государственной Думы Федерального Собрания. Депутаты обсудят исполнение бюджета Союзного государства за прошлый год, а также вопросы подготовки проекта на следующий и разработки новых программ и проектов. Среди тем и предложения по повышению эффективности работы в парламентском измерении и использованию потенциала модельного законотворчества.
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Сегодня состоится заседание 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи в залах Палаты представителей...
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