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Четвертый пакет санкций для Беларуси согласован

16.06.2021 13:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении 78 человек и 7 предприятий Беларуси.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк в Твиттере.

"Послы ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций", - уточнил он.

Решение о вводе санкций должно быть одобрено главами МИД Евросоюза. Саммит запланирован на 21 июня, вопрос о Беларуси должен быть в повестке. Тогда полный перечень лиц и организаций будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что постоянные представители 27 стран ЕС сегодня согласуют четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима. Три пакета санкций введены в октябре, ноябре и декабре.

Санкции вводятся в ускоренном режиме из-за ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Инцидент перерос в международный скандал. Белорусская авиакомпания "Белавиа" была вынуждена отменить полеты в 8 стран мира.

  • Для обсуждения вопроса 14 июня в Минске собирались представители внешнеполитического ведомства, Минобороны, Минтранса, погранслужбы и СК. В мероприятии участвовал и задержанный Роман Протасевич.
  • Около 10 зарубежных дипломатов и журналист ВВС Джон Фишер покинули пресс-конференцию. Фишер объяснил, что не собирается принимать участие в мероприятии, поскольку Протасевич находится там под принуждением.
  • Глава МИД Беларуси Владимир Макей неоднократно выступал с речами, в которых говорил, что "Запад делает много ошибок" а западные политики не чувствуют свою ответственность, а под видом лозунгов о демократии «поощряют головорезов».
  • 6 июня премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь введет ответные санкции против Запада. Комплекс защитных мер в ответ на санкции Запада «остудит разгоряченные головы». 

 
Теги: Минск
 
 
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Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении 78 человек и 7 предприятий Беларуси.
 
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