Четвертый пакет санкций для Беларуси согласован

Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении 78 человек и 7 предприятий Беларуси.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк в Твиттере.

"Послы ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций", - уточнил он.

Решение о вводе санкций должно быть одобрено главами МИД Евросоюза. Саммит запланирован на 21 июня, вопрос о Беларуси должен быть в повестке. Тогда полный перечень лиц и организаций будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что постоянные представители 27 стран ЕС сегодня согласуют четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима. Три пакета санкций введены в октябре, ноябре и декабре.

Санкции вводятся в ускоренном режиме из-за ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Инцидент перерос в международный скандал. Белорусская авиакомпания "Белавиа" была вынуждена отменить полеты в 8 стран мира.