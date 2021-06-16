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Четвертый пакет санкций для Беларуси согласован
16.06.2021 13:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении 78 человек и 7 предприятий Беларуси.
Об этом
"Послы ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций", - уточнил он.
Решение о вводе санкций должно быть одобрено главами МИД Евросоюза. Саммит запланирован на 21 июня, вопрос о Беларуси должен быть в повестке. Тогда полный перечень лиц и организаций будет опубликован в официальном журнале ЕС.
Ранее
Санкции вводятся в ускоренном режиме из-за ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Инцидент
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Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении 78 человек и 7 предприятий Беларуси.
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