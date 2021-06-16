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60-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции
16.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Актуальная новость часа - экономическая безопасность, формирование союзных программ и сохранение общей исторической памяти. Такие вопросы стали основными сегодня на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в формате видеоконференции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что против государств развернута полномасштабная гибридная война и интенсивный диалог по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства.
На особом внимании парламентариев такие вопросы как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи.
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Актуальная новость часа - экономическая безопасность, формирование союзных программ и сохранение общей исторической памяти. Такие вопросы стали основными...
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