60-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции

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Актуальная новость часа - экономическая безопасность, формирование союзных программ и сохранение общей исторической памяти. Такие вопросы стали основными сегодня на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в формате видеоконференции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что против государств развернута полномасштабная гибридная война и интенсивный диалог по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства.

На особом внимании парламентариев такие вопросы как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи.





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