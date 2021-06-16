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Президент Беларуси: Решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность
16.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Территориальная оборона - главная тема в президентском графике среды. Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. Сегодня глава государства
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Территориальная оборона - главная тема в президентском графике среды. Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. Сегодня глава государства приехал в Шклов....
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