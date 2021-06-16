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В ЕС согласовали новые санкции против Беларуси
16.06.2021 14:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июня – Sputnik. Постоянные представители стран ЕС согласовали новые ограничительные меры в отношении Беларуси, об этом сообщает ряд европейских СМИ.
Документ предусматривает заморозку активов и запрет на въезд 78 гражданам Беларуси, также ограничения коснутся минимум семи компаний.
Ожидается, что после процедуры согласования 21 июня информацию опубликуют в официальном журнале ЕС, и с этого момента санкции вступят в законную силу.
В начале лета Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование "Белавиа" воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск белорусских авиаперевозчиков к европейским аэропортам.
"Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", – заявил впоследствии глава Евросовета Шарль Мишель.
Отмечалось, что возможные ограничения будут направлены на белорусских министров и высшее командование военно-воздушных сил Беларуси.
Кроме того, еврочиновники говорили о точечных и более весомых мерах в отношении экономики республики.
Новые санкции стали следствием вынужденной посадки 23 мая самолета Ryanair "Афины – Вильнюс". Летчики приземлились в аэропорту Минска после переданного сообщения о заложенной бомбе, которое затем не подтвердилось.
На борту лоукоста находился Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. С ним была задержана подруга, гражданка России София Сапега.
После произошедшего глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности дополнить персональные санкции против белорусских чиновников и военных.
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Новый пакет санкций Евросоюза затронет семь белорусских компаний и 78 физических лиц. Планируется, что они начнут действовать с 21 июня.
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