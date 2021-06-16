В ЕС согласовали новые санкции против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июня – Sputnik. Постоянные представители стран ЕС согласовали новые ограничительные меры в отношении Беларуси, об этом сообщает ряд европейских СМИ.

Документ предусматривает заморозку активов и запрет на въезд 78 гражданам Беларуси, также ограничения коснутся минимум семи компаний.

Ожидается, что после процедуры согласования 21 июня информацию опубликуют в официальном журнале ЕС, и с этого момента санкции вступят в законную силу.

В начале лета Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование "Белавиа" воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск белорусских авиаперевозчиков к европейским аэропортам.

"Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", – заявил впоследствии глава Евросовета Шарль Мишель.

Отмечалось, что возможные ограничения будут направлены на белорусских министров и высшее командование военно-воздушных сил Беларуси.

Кроме того, еврочиновники говорили о точечных и более весомых мерах в отношении экономики республики.

Новые санкции стали следствием вынужденной посадки 23 мая самолета Ryanair "Афины – Вильнюс". Летчики приземлились в аэропорту Минска после переданного сообщения о заложенной бомбе, которое затем не подтвердилось.

На борту лоукоста находился Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. С ним была задержана подруга, гражданка России София Сапега.

После произошедшего глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности дополнить персональные санкции против белорусских чиновников и военных.

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