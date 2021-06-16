Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности Беларуси приоритетный

Источник материала: БT

Укрепление территориальной обороны - главная тема продолжения рабочей поездки Президента по регионам. Сегодня Александр Лукашенко встретился в Шклове с представителями силового блока и местной вертикали власти.



В нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности страны приоритетный, подчеркнул Александр Лукашенко. Это важнейший фактор обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета.



Важно придать защите Родины всенародный характер



С этими задачами справляется система территориальной обороны. Ее формируют те, кто отслужил и находится в запасе. А во главе частей территориальных войск стоят губернаторы. Созданная 20 лет назад система доказывает свою состоятельность.





Президент провел встречу по вопросам территориальной обороны

Среди важных задач - готовность обеспечить быструю мобилизацию на случай форс-мажора





Войска территориальной обороны ждут командно-штабные учения

Территориальная оборона стала важной составляющей всей оборонной системы страны. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность государства противостоять угрозам любого толка. Система сегодня выстроена и работает! Проводится соответствующая подготовка должностных лиц - от губернаторов до рядовых бойцов. Нет проблем с обеспечением техникой. Вооружение достойного уровня. Предстоит разве что проверить исправность оружия, поручает Александр Лукашенко.Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по итогам сегодняшнего разговора министр обороны Виктор Хренин. Нынешний уровень развития этой системы таков, что все - и люди в погонах, и власть на местах - понимают, что и как нужно делать. Поэтому радикальные изменения в подходах к дальнейшему развитию сегодня не нужны. Об этом свидетельствует и тот факт, что население с пониманием относится к призыву в войска территориальной обороны.С участием войск территориальной обороны вскоре пройдут командно-штабные учения в Гродненской области и станут продолжением серии таких тренировок. Они уже прошли на Могилевщине, а сейчас продолжаются в Брестской области. Планируется, что войска примут участие и в стратегических маневрах "Запад-2021" в сентябре.