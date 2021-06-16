ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности Беларуси приоритетный

16.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Укрепление территориальной обороны - главная тема  продолжения рабочей поездки Президента по регионам. Сегодня Александр Лукашенко встретился в Шклове с представителями силового блока и местной вертикали власти. 

В нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности страны приоритетный, подчеркнул Александр Лукашенко. Это важнейший фактор обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета.

Важно придать защите Родины всенародный характер

С этими задачами справляется система территориальной обороны. Ее формируют те, кто отслужил и находится в запасе. А во главе  частей территориальных войск стоят губернаторы. Созданная 20 лет назад система доказывает свою состоятельность. 
 

Президент провел встречу по вопросам территориальной обороны


Территориальная оборона стала важной составляющей всей оборонной системы страны. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность государства противостоять угрозам любого толка. Система сегодня выстроена и работает! Проводится соответствующая подготовка должностных лиц - от губернаторов до рядовых бойцов. Нет проблем с обеспечением техникой. Вооружение достойного уровня. Предстоит разве что проверить исправность оружия, поручает Александр Лукашенко. 

Среди важных задач - готовность обеспечить быструю мобилизацию на случай форс-мажора

Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по итогам сегодняшнего разговора министр обороны Виктор Хренин. Нынешний уровень развития этой системы таков, что все - и люди в погонах, и власть на местах - понимают, что и как нужно делать. Поэтому радикальные изменения в подходах к дальнейшему развитию сегодня не нужны. Об этом свидетельствует и тот факт, что население с пониманием относится к призыву в войска территориальной обороны. 


Войска территориальной обороны ждут командно-штабные учения


С участием войск территориальной обороны вскоре пройдут командно-штабные учения в Гродненской области и станут продолжением серии таких тренировок. Они уже прошли на Могилевщине, а сейчас продолжаются в Брестской области. Планируется, что войска примут участие и в стратегических маневрах "Запад-2021" в сентябре.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Укрепление территориальной обороны - главная тема  продолжения рабочей поездки Президента по регионам. Сегодня Александр Лукашенко встретился в Шклове с...
 
Новости дня
Новости политики
 
В ЕС согласовали новые санкции против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by