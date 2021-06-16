Тихановскую не исключали из межгосударственной базы розыска СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую не исключили из базы данных лиц, которые объявлены в межгосударственный розыск, сообщили Sputnik информированные источники в белорусских правоохранительных органах.

В конце марта 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL. Белорусские правоохранительные органы объявили Тихановскую в межгосударственный розыск, она была внесена в соответствующую базу лиц.

"По Тихановской ничего не поменялось", - заявил Sputnik источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования дела, отвечая на вопрос поменялся ли ее процессуальный статус и убрали ли ее фамилию из базы данных разыскиваемых лиц.

Вопрос с Тихановской в списках разыскиваемых лиц возник на этой неделе, когда появилась информация что по инициативе белорусской стороны она была исключена из этой базы. Собеседник агентства пояснил, что "могли возникнуть разночтения".

В данной связи он напомнил, что в конце мая 2021 года была озвучена информация, что Тихановскую больше не ищут на территории России. "Кто ее будет искать в России, если всем известно, что она находится на территории Евросоюза", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело

Как ранее сообщалось со ссылкой на генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, основанием для возбуждения дела в отношении Тихановской по статье 289 Уголовного кодекса стали материалы, предоставленные КГБ и МВД Беларуси. Кроме этого, Тихановская внесена КГБ Беларуси в список лиц причастных к террористической деятельности.

Кроме этого, отметил глава главного надзорного ведомства, генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск фигурантов дела и подготовить пакет документов об их выдаче, который затем будет направлен в компетентные органы Литвы и Польши. Информации о том, что Тихановская по просьбе белорусской стороны внесена в международный список разыскиваемых лиц, нет.

Также Тихановская проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета оппозиции по ч. 1 ст. 361 УК Беларуси – "за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны".

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