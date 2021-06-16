Спецслужбы Литвы: Беларусь может стать частью РФ

В Литве полагают, что ускорение процесса сближения Беларуси с Россией может привести к слиянию двух государств в единое.

Об этом заявил директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

«Беларусь уже глубоко интегрирована в Россию — военные структуры обучены и работают по российским стандартам, экономическая и финансовая зависимость очень высоки. Реакция Запада на посадку самолета, вероятно, была несколько неожиданной для Беларуси, но в то же время эта реакция еще больше подтолкнула Беларусь в сторону России, что очень благоприятно для РФ. Не будем забывать и о проекте Островецкой АЭС», — заявил Яунишкис в интервью порталу 15min.lt .

Глава литовской спецслужбы, также отметил, что сейчас наблюдается более глубокая интеграция в единое государство.

«Я бы совсем не удивился, если в ближайшем будущем произошли бы определенные процессы, и мы увидели бы Беларусь просто неотъемлемой частью России. Для Литвы это будет означать, что у нас появится граница с Россией. Условная буферная зона просто исчезнет», — отметил он, добавив, что предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2021» являются «серьезной головной болью» не только для Литвы, но и для всех ее союзников.

«Хотя эти учения заявлены как оборонительные, мы видим подготовку к наступательным операциям. Беларусь вовлечена в это. Риски очень серьезные, и мы, и союзники будем внимательно следить за ситуацией, чтобы избежать провокаций на границе и тому подобного», — сказал Яунишкис.