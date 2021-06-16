Разногласия нужно решать путем диалога, а не диктата и давления – МИД Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. МИД Беларуси понимает, кто и что стоит за скоординированными попытками стран Запада навязать миру искаженное и одномерное восприятие ситуации в Беларуси, которая, как обычно, рисуется исключительно в черно-белых красках, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Анатолий Глаз.

"Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна", – приводятся слова Глаза на официальном сайте ведомства.

Официальный представитель МИД задает несколько риторических вопросов, среди которых: "Стоит ли понимать как поддержку народа и заботу о суверенитете и независимости нашей страны введение санкций и ограничений против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников, подвергая их риску лишиться средств к существованию вместе со своими семьями?"

МИД подчеркивает, что Беларусь была и остается приверженной курсу, направленному на самостоятельное и эволюционное развитие государства и общества.

"Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить этот курс, поскольку он отвечает объективным интересам и потребностям белорусских граждан и поддерживается большинством населения страны", – заявил Анатолий Глаз.

Он отметил, что Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, делается все, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность.

МИД Беларуси рассчитывает, что у западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога, а не диктата и давления.

"Глубокая озабоченность"

"Большая семерка", саммит которой завершился 13 июня в Великобритании, заверила, что будет продолжать поддерживать гражданское общество Беларуси, независимые медиа и права человека.

Страны "Большой семерки" 13 июня выразили большую озабоченность в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, пообещав совместно работать над привлечением к ответственности всех причастных к вынужденной посадке рейса Афины – Вильнюс в Минске, на борту которого находился экс-редактор Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси) Роман Протасевич.

"Привлечь к ответственности"

По итогам прошедшего саммита Евросоюза и США 15 июня стороны сделали ряд заявлений, в том числе по Беларуси.

Вашингтон и Брюссель считают, что официальный Минск необходимо привлечь к ответственности за "посягательства на права человека и основные свободы".

Также к ответственности, как считают в ЕС и США, необходимо привлечь Беларусь за инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который вынужденно приземлился в Минске 23 мая.