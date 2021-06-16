Путин: Россия и США договорились вернуть послов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Владимир Путин по итогам саммита с Джо Байденом заявил о том, что Россия и Соединенные Штаты настроены искать решение проблем.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера", – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве.

Российский лидер отметил, что двум странам есть о чем говорить, "завалов накопилось очень много". Главы России и США договорились, что профильные ведомства двух государств начнут обсуждать все вопросы взаимодействия на дипломатическом уровне. По мнению Владимира Путина, обе стороны настроены искать решения проблем.

Первая встреча

Российский лидер Владимир Путин впервые встретился с Джо Байденом после вступления того в должность президента США. Предыдущий саммит Россия – США прошел в 2018 году в Хельсинки, главой Белого дома тогда был Дональд Трамп.

Нынешний саммит проходит в Женеве, местом выбрана вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы государств пожали друг другу руки и сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Первая встреча двух президентов состояла из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Переговоры Путина и Байдена продолжались четыре часа.

Трансляцию пресс-конференции Путина на саммите Россия – США в Женеве смотрите на Sputnik Беларусь.

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