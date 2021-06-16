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В формате видеоконференции прошла сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России

16.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Экономическая безопасность, защита информационного пространства, формирование союзных программ, а также сохранение общей исторической памяти - эти вопросы стали основными сегодня на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в формате видеоконференции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что против государств развернута полномасштабная гибридная война, и сегодняшний интенсивный диалог по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное, я считаю, особенность этой сессии Парламентского собрания в том, что попытки внешнего давления, дестабилизации социально-экономического положения в Республике Беларусь и в Российской Федерации сблизили наши народы и наши страны. Мы договорились серьезно подходить к формированию союзных программ, чтобы они носили стратегический характер, чтобы мы производили высокотехнологичную продукцию за счет этих союзных программ, чтобы она была востребована на мировых рынках и чтобы обладала высокой добавленной стоимостью.


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Экономическая безопасность, защита информационного пространства, формирование союзных программ, а также сохранение общей исторической памяти - эти вопросы стали...
 
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