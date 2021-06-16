А. Лукашенко: Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам

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Снова и снова Президент обращается к вопросам безопасности. Живем в сложное время, так что защита страны, обеспечение спокойной жизни актуально как никогда. Особенно учитывая, что сегодня происходит в мире и вокруг Беларуси.

В этих условиях значение территориальной обороны как важной части национальной безопасности только возрастает. Созданная у нас система доказала свою работоспособность. Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам, заявил сегодня Президент. Решение о том, что этим нужно заниматься, было непростым, но в итоге верным. Об этом говорили в Могилевской области - на ее примере обсудили, что удалось сделать.

Но сигнал прозвучал для всех - каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Никакой воинственной риторики не звучало, нет. Разговор исключительно о том, как в случае угрозы отстоять свою землю. Подробности у Натальи Бреус.

Всенародная оборона

Этим утром военные в центре Шклова. Местным жителям впору испугаться. Никакой чрезвычайщины. Хоть разговор Главнокомандующего и с людьми в погонах, и с гражданскими серьезный.

Современные конфликты не похожи на знакомые сцены из военных фильмов. Линию фронта сегодня как прежде и не увидишь. Гибридная война, она такая. Волна негатива, которая нахлынула на Беларусь в последний год, лишний раз заставляет смотреть на безопасность по всем фронтам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое и политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей - толкали на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю.

Как выстроена сегодня эта самая всенародная оборона, обсуждают на примере Могилевской области и Шкловского района. Взялись за эту тему еще в начале нулевых. Активнее в последние лет 10. Не подходите формально, не раз говорил Президент. Время только подтвердило - усилия были не зря.







Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волновало: правильно или нет, решение объемное, недешевое. Сегодня убежден - поступил правильно. Объединение местных властей с населением укрепляет противодействие и внешним, и внутренним угрозам.Территориальные формирования действуют во многих странах, не только в Беларуси. Для эффективной обороны - это хорошее подспорье. Не содержать громадную армию, а знать, что в случае угрозы будет на кого опереться. Агрессия не начинается с наступления больших войск, а с диверсантов и вооруженных банд. Так что среагировать первыми смогут как раз местные.

Конечно, территориальные войска не подменяют Вооруженные силы. "Не вместо, а вместе". Так можно описать формулу их взаимодействия. Это значит, что в любой момент в каждом регионе будет собран мощный кулак, который сможет защитить именно свой клочок земли.

Всегда быть готовыми постоять за себя и страну

В прошлом учитель истории и военный - сегодня хоккейный тренер. Растит маленьких спортсменов в Шклове. Но если надо на сборы - значит надо! Периодически шлифуют боевые навыки. В шутку сами себя такие временные бойцы называют партизанами. Им тоже приходилось защищать свои семьи, что называется, не отходя от дома.

Подготовка время от времени нужна, чтобы, как говорится, вспомнить все. Периодически встают в строй и губернаторы, и рядовые бойцы. Действовать должны слаженно. Четким должно быть и понимание, чем будут вооружены такие войска в случае чего.

Оттого и упор сегодня делают на свое стрелковое оружие. Это часть глобального взгляда на безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К созданию этих предприятий подтолкнула территориальная оборона. Я признавался: в случае конфликта каждый двор и глава семьи должны суметь защитить свою семью и себя, ту землю, на которой живут - всенародная защита.

В Беларуси получилось выстроить гибкую систему управления территориальной обороной. Есть семь зон - в каждом регионе и столице. За каждую из них в ответе губернатор и минский мэр, так что главные помощники и опора в деле обороны - местные руководители.

Президент: Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок

Для Шклова этот день запомнится кадровым решением - в районе новый глава. Прежде Андрей Камко возглавлял соседний Горецкий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы представить нового председателя Шкловского райисполкома Андрея Камко. Мне доложили, что он и в Горецком, будучи заместителем, занимался территориальной обороной. Вам знакомы вопросы, будем считать, что будет подготовленный человек.

Раньше Президенту предлагали подчинить военкомов в регионах как раз таки гражданскому руководству. Но Главнокомандующий на реорганизацию военной вертикали не пошел. Действующая система работает. Проблема управляемости на повестке не стоит.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Самое главное, чего мы достигли, - созданы полноценные органы управления, имеются средства управления, создана организационно-штабная структура, которая с момента создания прошла ряд трансформаций от теории к практике. Мы достигли того уровня, когда и люди в погонах, и председатели областных и районных исполнительных комитетов все правильно понимают, как и что нужно делать.

Учения с участием войск территориальной обороны пройдут в Гродненской области

Все поняли, что территориальная оборона - это всерьез и надолго. Оттачивать навыки и слаженность действий будут и впредь. Уже завтра стартуют командно-штабные учения с территориальной обороной в Брестской области. Такие же ждут и гродненцев. Могилевская область отстрелялась! Примерно полтысячи человек были мобилизованы в три стрелковых батальона.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Люди с пониманием отнеслись к мобилизации, очень ответственно к этому подошли, показали достаточно слаженную работу наших войск.Выйти из зоны комфорта порой очень непросто. Но в случае угрозы и от этих людей будет зависеть безопасность важных объектов в районе - от мостов и узлов связи до больниц и снабжающих организаций.

Сказать, что в этом разговоре грешили воинственной риторикой, язык не повернется. Просто нужно быть всегда в готовности постоять за себя и страну! Ведь крылатая фраза "Хочешь мира - готовься к войне" в наше время актуальна как никогда.