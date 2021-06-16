Главы дипмиссий ЕС встретились с семьями политзаключенных

Главы дипломатических миссий стран Евросоюза 16 июня в Минске встретились с родственниками белорусских политических заключенных, сообщает представительство ЕС в Беларуси на своей странице в «Фейсбуке».

Среди приглашенных на встречу были: жена Николая Статкевича Марина Адамович, жена Игоря Лосика Дарья Лосика, отце Степана Латыпова Сергей Латыпов, мать Ольги Класковский Людмила Класковская, жена Тихона Осипова Ольга Осипова, жена Павла Северинца Ольга Северинец и другие.

«На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 493 политзаключенных. Они находятся под стражей за свою гражданскую позицию и политические взгляды. Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с родными белорусских политзаключенных, чтобы выразить свою солидарность и сопереживание. Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС. Мы глубоко впечатлены мужеством и достоинством всех незаконно задержанных и разделяем их ожидания того момента, когда в Беларуси восторжествуют свобода и справедливость», - говорится в сообщении.