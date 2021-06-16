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Как и ожидали: Песков прокомментировал переговоры Путина и Байдена
17.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона, заявил
"Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения", – заявил Песков.
При этом он отметил, что поводов для исключения Соединенных Штатов Америки из российского списка "недружественных" стран пока нет
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров
Что обсуждали на саммите
Байден предложил Путину встретиться в ходе телефонного разговора 13 апреля. Лидеры России и США провели очные переговоры спустя два месяца: 16 июня.
Встреча прошла в Женеве в Швейцарии. Разговор в "узком" формате (президенты и главы дипломатических ведомств) продолжались более двух часов, а вот в "широком" круге разговор закончился быстрее, чем планировали. Переговоры Путина и Байдена в общей сложности продолжались более четырех часов.
Оба лидера отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе, без фона враждебности.
В ходе переговоров стороны обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины,
На саммите Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов, а также о сотрудничестве по вопросу Ирана, в частности, не допущении получения Тегераном ядерного оружия.
По итогам встречи состоялись пресс-конференции обоих лидеров, они прошли раздельно, так как американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ. Первым выступил
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В среду в Женеве состоялся саммит Россия – США, встреча длилась четыре с половиной часа, включая перерыв.
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