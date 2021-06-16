ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия покидает созданную в рамках ДОН совместную с Беларусью группу

17.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с предложением МИД страны о выходе РФ из группы стран – участников Договора по открытому небу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минобороны России, Минпромторгом России, ФСБ России и СВР России, о выходе РФ из группы государств-участников Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в документе.

Отмечается, что МИД РФ поручено уведомить о решении о выходе России из группы государств-участников договора Беларусь как второго члена группы государств – участников Договора и остальные государства – участники договора.

"Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в группе государств – участников Договора по открытому небу, подписанного в городе Минске 21 февраля 1995 года. МИДу России уведомить Республику Беларусь об этом решении", – добавляется в документе.

Добавляется, что распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона "О денонсации РФ Договора по открытому небу".

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года. Данное соглашение легло в основу архитектуры международной безопасности и укрепления доверия в Европе после "холодной войны".

Соглашение позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга, чтобы наблюдать за соблюдением соглашений в сфере контроля над вооружениями.

США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020-го, а 15 января 2021 года процедуры по выходу из договора начала Российская Федерация.

По данным на конец 2020 года, участниками ДОН являлись 33 страны.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данное решение – часть процесса выхода Российской Федерации из Договора по открытому небу, МИД РФ поручено уведомить о принятом документе белорусскую сторону.
 
Новости дня
Новости политики
 
По итогам саммита принят один документ: совместное заявление Путина и Байдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by