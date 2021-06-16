Россия покидает созданную в рамках ДОН совместную с Беларусью группу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с предложением МИД страны о выходе РФ из группы стран – участников Договора по открытому небу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минобороны России, Минпромторгом России, ФСБ России и СВР России, о выходе РФ из группы государств-участников Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в документе.

Отмечается, что МИД РФ поручено уведомить о решении о выходе России из группы государств-участников договора Беларусь как второго члена группы государств – участников Договора и остальные государства – участники договора.

"Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в группе государств – участников Договора по открытому небу, подписанного в городе Минске 21 февраля 1995 года. МИДу России уведомить Республику Беларусь об этом решении", – добавляется в документе.

Добавляется, что распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона "О денонсации РФ Договора по открытому небу" .

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года. Данное соглашение легло в основу архитектуры международной безопасности и укрепления доверия в Европе после "холодной войны".

Соглашение позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга, чтобы наблюдать за соблюдением соглашений в сфере контроля над вооружениями.

США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020-го, а 15 января 2021 года процедуры по выходу из договора начала Российская Федерация.

По данным на конец 2020 года, участниками ДОН являлись 33 страны.

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