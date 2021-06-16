По итогам саммита принят один документ: совместное заявление Путина и Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. После переговоров в Женеве Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление, оно касается стратегической стабильности.

В документе говорится, что Россия и США запустят двусторонний комплексный диалог по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным".

Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", – говорится в документе.

Там также отмечается, что обе страны даже в периоды напряженности показывали, что могут добиться прогресса в реализации совместных целей "по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны".

В качестве примера приверженности России и США контролю над ядерными вооружениями приведено недавнее продление Договора о СНВ. Напомним, Договор был продлен на пять лет в феврале текущего года .

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - отмечается в заявлении.

В конструктивном ключе

Оба лидера отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе, без фона враждебности.

Российский лидер отметил, что двум странам есть о чем говорить, "завалов накопилось очень много". Главы двух государств договорились начать все вопросы взаимодействия на дипломатическом уровне. По мнению Владимира Путина, обе стороны настроены искать решения проблем.

"Нам не обязательно обниматься и петь песни, но все понимают, что Холодная война сейчас не отвечает ничьим интересам", - отметил Байден.

Что обсуждали на саммите

Байден предложил Путину встретиться в ходе телефонного разговора 13 апреля. Лидеры России и США провели очные переговоры спустя два месяца: 16 июня. Встреча прошла в Женеве в Швейцарии. Разговор в "узком" формате (президенты и главы дипломатических ведомств) продолжались более двух часов, а вот в "широком" круге разговор закончился быстрее, чем планировали. Переговоры Путина и Байдена в общей сложности продолжались четыре часа.

В ходе переговоров стороны обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуацию в Беларуси , поднимали вопросы кибербезопасности и работы СМИ.

На саммите Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов, а также о сотрудничестве по вопросу Ирана, в частности, не допущении получения Тегераном ядерного оружия.

По итогам встречи состоялись пресс-конференции обоих лидеров, они прошли раздельно, так как американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ. Первым выступил Путин , президент РФ общался с журналистами почти час. Пресс-конференция Байдена была в два раза короче.

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